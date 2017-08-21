Боевой результативной ничьей «Минск» и «Славия» завершили программу 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. БАТЭ проигрывает, «Ислочь» побеждает, а Милевский опять забивает. В эти выходные завершился 19-й тур чемпионата страны.

В столице встречались соседи по турнирной таблице – «Минск» и «Славия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».