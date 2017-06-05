Богослужения и крестный ход: День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой отмечается 5 июня

Новости Беларуси. День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Торжества начались утром с праздничных богослужений в храмах самого древнего города Беларуси. Главным событием станет крестный ход. Он объединит более тысячи верующих, паломников, в том числе из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У памятника Евфросинии Полоцкой будет дано начало проекту «Содружество творческих идей». Просветительница и наставница, основательница двух православных обителей по праву считается небесной заступницы земли белорусской. Ее мощи находятся в Спасо-Ефросиньевском монастыре, заложенном в XII веке.