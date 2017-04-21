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Боле 55% голосов. Александр Вучич официально признан пятым избранным президентом Сербии

21.04.2017 - 10:26

Новости Сербии. Окончательные итоги президентских выборов, которые прошли 2 апреля, опубликованы в Сербии. Набрав более 55% голосов избирателей, убедительную победу одержал Александр Вучич. Таким образом, действующий премьер Сербии официально признан пятым избранным сербским лидером.

Дата инаугурации еще не названа, так как мандат действующего главы государства Томислава Николича истекает только 31 мая. Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боле 55% голосов. Александр Вучич официально признан пятым избранным президентом Сербии

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