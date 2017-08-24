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Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке

24.08.2017 - 11:41

Новости Беларуси. О том, что Беларусь готовится отметить 500-летний юбилей книгопечатания, знают теперь и в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пекинской международной книжной ярмарке представлено более 100 изданий из нашей страны. В экспозиции – только эксклюзивные тома. Центральное место занимают произведения, посвященные юбилею книгопечатания и его основоположнику Франциску Скорине. Также на стенде представлены учебники китайского языка, изданные в Беларуси.

Пекинская международная книжная ярмарка продлится до конца нынешней недели. В крупнейшем форуме издателей в Азии, который проводится в 24-й раз, участвуют представители 100 стран.

Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке
Пекинская международная книжная ярмарка
Фото. Пекинская международная книжная ярмарка
Пекинская международная книжная ярмарка
Фото. Пекинская международная книжная ярмарка
Пекинская международная книжная ярмарка
Фото. Пекинская международная книжная ярмарка

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