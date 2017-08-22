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Более 100 книг представит Беларуси на международной книжной выставке в Пекине

22.08.2017 - 10:01

Новости Беларуси. Более 100 книг представят белорусские издатели на Пекинской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На национальном стенде нашей страны можно будет увидеть издания о писателях, чьи юбилеи празднуются в 2017 году. Центральное место займут произведения, посвященные 500-летию белорусского книгопечатания, а также Франциску Скорине. Также на экспозиции будут представлены учебники китайского языка, которые издаются в нашей стране.

На Пекинской международной книжной ярмарке, которая пройдет с 23 по 27 августа, представят практически 3000 изданий из 90 стран. Крупнейшая книжная выставка в Азии будет проводиться в 24-й раз.

Более 100 книг представит Беларуси на международной книжной выставке в Пекине

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