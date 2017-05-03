новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 100 парней и девушек принимают участие в слете молодежных отрядов охраны правопорядка в Могилеве

03.05.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Попробовать себя в роли водолаза и спасателя МЧС. Такую уникальную возможность получили в Могилеве участники слета молодежных отрядов охраны правопорядка. Сюда приехали более 100 юношей и девушек со всей страны. Сначала они смотрели за действиями профессионалов, а после теория сменилась практикой: погружением в воду, спасательными работами на высоте, ликвидацией последствий дорожных и химических аварий.

В такой подготовке ежегодно задействованы более полутора тысяч человек. Самую большую помощь они оказывают летом – несут дежурства и отслеживают ситуацию с лесными возгораниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лазаревич, студент Витебской академии связи:
Я участвую в организации МОП уже год. Мне это дает преимущества по учебе, мне это самому интересно.

Мария Дичко, студент Белорусской сельскохозяйственной академии:
Нам рассказывали очень полезные вещи о том, что если, к примеру, в бытовых условиях мы столкнемся с радиацией, что нужно будет предпринять в первую очередь.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС:
У этих ребят действительно есть преимущества при поступлении в Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это важно для них. Но, честно говоря, для нас куда важнее, чтобы они знали, как действовать в случае той или иной ситуации, рассказывали своим родным и близким. Если при этом они еще и захотят выбрать именно вуз МЧС и связать свою судьбу с МЧС, мы, конечно же, будем рады.

Во время слета молодежных отрядов охраны правопорядка прошла патриотическая акция «Спасибо за Победу!» У вечного огня на площади Славы в Могилеве молодые люди возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Более 100 парней и девушек принимают участие в слете молодежных отрядов охраны правопорядка в Могилеве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой»: дети об автопробеге МЧС по Брестской области
«Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой»: дети об автопробеге МЧС по Брестской области
«Очень рад, что работаю в МЧС». 23-летний пожарный стал лучшим спасателем Беларуси
«Очень рад, что работаю в МЧС». 23-летний пожарный стал лучшим спасателем Беларуси
Видеофакт: спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед»
Видеофакт: спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед»
Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с горожанином, квартира которого в 2017 году горела уже 4 раза
Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с горожанином, квартира которого в 2017 году горела уже 4 раза
За пять минут пожар оказался почти за километр. Почему опасно сжигать траву на участке
За пять минут пожар оказался почти за километр. Почему опасно сжигать траву на участке
Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске
Спецоперация по спасению утопающего. Учения МЧС прошли 3 апреля на набережной Свислочи в Минске
Потушить пожар и сесть с одним рабочим двигателем: учения МЧС
Потушить пожар и сесть с одним рабочим двигателем: учения МЧС
Самый сложный вид полетного задания: как тушат лесные пожары
Самый сложный вид полетного задания: как тушат лесные пожары
Все новости по теме МЧС Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru