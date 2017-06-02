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Более 1100 лошадиных сил и бортовые экраны: новейшие танки приняты на вооружение белорусской армией

02.06.2017 - 19:32

Новости Беларуси. Новейшие танки приняты на вооружение белорусской армией. Боевая машина Т-72 Б3 оснащена двигателем в 1130 лошадиных сил, а также бортовыми экранами с комплектом съемной модульной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улучшена система управления огнем, что повышает эффективность и точность поражения целей на расстоянии до пяти километров.

Новая пушка отличается повышенной живучестью ствола, а из дополнительных элементов – модернизированное пожарное оборудование и радиостанция.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Мы двигаемся в двух направлениях. Модернизируем, ремонтируем на своих заводах и идем по пути военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Результаты модернизации показали, что этим путем нужно двигаться дальше, двигаться усиленными темпами, потому что фактически новый танк, у которого возможности в разы больше, чем у имеющихся на вооружении.

Планируется, что новая модель белорусской боевой машины примет участие в международном танковом биатлоне, который запланирован на август.

Более 1100 лошадиных сил и бортовые экраны: новейшие танки приняты на вооружение белорусской армией

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