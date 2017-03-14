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Более 150 маленьких пациентов из области: в Витебске открыли новую консультативную детскую поликлинику

14.03.2017 - 19:45

Новости Беларуси. В Витебске открыли новую консультативную детскую поликлинику. Ежедневно здесь принимают более 150 малышей из области. Для того, чтобы не создавать неудобств для иногородних, работает онлайн регистрация к любому узкому специалисту.

После реконструкции открыли и филиал городской поликлиники, где на учете более 7 тысяч юных пациентов. Удобство, качество и условия уже оценили дети и их родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря созданию первого и пока единственного в Беларуси Витебского областного детского клинического центра удалось ускорить решение многих проблем. Как пример – недавно в детский центр из взрослой областной больницы перевели офтальмологическое отделение на 40 пациентов. А введенные в строй консультативная и филиал городской поликлиники фактически замкнули полный цикл оказания медицинской помощи детям в Витебске и области.

Людмила Аксенова, заведующий филиалом № 1 детской поликлиники № 1 Витебского областного клинического центра:
Кабинеты врачей, педиатров участковых оснащаются компьютерами, что позволит улучшить работу по обслуживанию пациентов. Это выписка электронного рецепта, будет вестись электронная карта пациента.

Забота о материнстве и детстве в регионе продолжится и дальше. Так, в ближайшее время в новом жилом микрорайоне Билево построят новую врачебную амбулаторию для маленьких пациентов. Сейчас в этой части города живет уже более 11 тысяч детей.

В Витебске открыли новую консультативную детскую поликлинику

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