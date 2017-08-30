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Более 20 детей Минска отправятся на учебу с новым имиджем благодаря благотворительной акции «В школу с улыбкой»

30.08.2017 - 20:13

Новости Беларуси. В школу с новым имиджем. Благотворительная акция прошла в Ленинском районе. В территориальный центр пригласили более 20 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опытные парикмахеры сделали стрижки и прически школьникам. Ребята поучаствовали в конкурсах, а еще получили подарки.

Оксана Кравчук, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Ленинского района:
В данной акции мы постарались не просто организовать стрижку для детей, а именно создать праздник, чтобы было душевное настроение не только для детей, но и для родителей. Я думаю, что эта акция станет у нас ужегодной.

В акции «В школу с улыбкой» участвуют лучшие мастера частных салонов красоты. В будущем такие акции накануне 1 сентября проведут во всех районах города.

Более 20 детей Минска отправятся на учебу с новым имиджем благодаря благотворительной акции «В школу с улыбкой»

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