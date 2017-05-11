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Более 200 иностранных компаний из 12 стран: в Витебске проходит VI Международный экономический форум

11.05.2017 - 16:39

Новости Беларуси. Более 200 иностранных компаний из 12 стран. Двухдневный инвестиционный форум стартовал в Витебске. Гостям предложили десятки перспективных проектов, продемонстрировали уникальные разработки и потенциал региона. Витебская область готова к сотрудничеству как со странами Запада, так и Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цзунь Хань, участник инвестиционного форума (Китай):
Этот шелковый путь как раз через Беларусь. Мне надо что-то делать, чтобы поднимать экономику и закреплять дружбу.

Ричард Новак, участник инвестиционного форума (Польша):
У меня есть много фирм, с которыми я раньше работал. И мы хотим заново наладить работу. Как искать партнеров, которые могут инвестировать деньги в Витебскую область и Беларусь.

Одновременно с экономическим форумом в этом году проходит и экологический. В 14-й раз на этой площадке обсуждают проблемы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и то, как повысить экологическую культуру в обществе.

Более 200 иностранных компаний из 12 стран: в Витебске проходит VI Международный экономический форум

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