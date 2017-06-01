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Более 220 единиц техники и 2,5 км колонна: под Минском проходят репетиции парада к Дню незавимости

01.06.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Военную технику к параду в День Независимости готовят под Минском. Возглавят механизированную колонну легендарные танки Т-34. Также зрители смогут увидеть новинки белорусской военной промышленности: броневики «Кайманы», пограничные машины «Волоты», во второй раз на парадный плац выедет система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В  репетициях задействовано более 220 единиц техники. Длина колонны – более 2,5 километров.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Для подготовки парадного расчета отобраны самые лучшие и дисциплинированные военнослужащие. Здесь осуществляется самый главный контроль маршевой подготовки – это выдерживание дистанции и скорости. Всего в парадном расчете имеется порядка 30% образцов вооружения и техники, которые модернизированы, произведены на отечественных предприятия. Это вся боевая техника, которая находится на вооружении Вооруженных Сил и принимает участие в боевой подготовке.

Тренировки механизированной колонны проходят 3 раза в неделю. Генеральные  репетиции военные проведут в конце июня: 26 и 28 ночью возле Стелы.  В параде примут участие 27 парадных расчетов. Это практически в два раза больше, чем в 2016 году.

Более 220 единиц техники и 2,5 км колонна: под Минском проходят репетиции парада к Дню незавимости

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