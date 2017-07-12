Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек

Новости Канады. В Канаде бушуют лесные пожары. Эвакуированы свыше 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 10 тысяч жителей региона вынуждены были покинуть свои дома.

Распространение огня достигло критического уровня. Температура воздуха не падает, а направление ветра постоянно меняется.

Это приводит к мгновенному возгоранию новых участков.

Специалисты опасаются, что пламя будет и дальше распространятся. В связи с этим развернулась масштабная спасательная операция, задействована авиация, работают сотни пожарных расчетов. На данный момент в провинции бушует более 230 пожаров.