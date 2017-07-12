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Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек

12.07.2017 - 11:03

Новости Канады. В Канаде бушуют лесные пожары. Эвакуированы свыше 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 10 тысяч жителей региона вынуждены были покинуть свои дома.

Распространение огня достигло критического уровня. Температура воздуха не падает, а направление ветра постоянно меняется.

Это приводит к мгновенному возгоранию новых участков.

Специалисты опасаются, что пламя будет и дальше распространятся. В связи с этим развернулась масштабная спасательная операция, задействована авиация, работают сотни пожарных расчетов. На данный момент в провинции бушует более 230 пожаров.

Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
Фото. Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
Фото. Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек

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