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Более 2500 военнослужащих и 500 единиц техники: маневры тыловых служб перед «Западом-2017» проходят в Беларуси

22.08.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники. В Беларуси проходят маневры тыловых служб, предваряющие белорусско-российское учение «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полигон «Борисовский», пункты дислокации воинских частей в Минской, Витебской и Могилевской областях – 22 августа на этих площадках отрабатывают мастерство военные.

Обеспечение тыла и оптимальное взаимодействие при совместных действиях – такую цель сейчас ставит штаб, руководящий региональной группировкой войск как от белорусской, так и от российской стороны.

Само учение начнется 14 сентября. К этому моменту предстоит отработать схему прикрытия объектов на участках автомобильных дорог. Ремонтируется неисправное вооружение и развертывается полевой трубопровод, для массовой заправки техники.

Более 2500 военнослужащих и 500 единиц техники: маневры тыловых служб перед «Западом-2017» проходят в Беларуси

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