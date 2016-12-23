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Более 30 бизнес-проектов представят 23 декабря на десятом юбилейном «Инвест-уикенде» в Могилеве

23.12.2016 - 08:43

Новости Беларуси. Более 30 бизнес-проектов представят 23 декабря на десятом юбилейном «Инвест-уикенде» в Могилеве. Здесь пройдет презентация лучших идей со всего региона. Участникам выделят на защиту проектов перед экспертами по 2 минуты, еще 5 – на дискуссию со специалистами.

«Инвест-уикенд» – это деловой форум, который направлен на активизацию инновационного бизнеса, реализацию прорывных идей, внедрение современных технологий и поддержку молодых предпринимателей.

Сейчас подобные деловые встречи выходят в города и районные центры областей, чтобы задействовать потенциал инициативных людей из регионов. За последние пять лет только в Могилевской области проведено 9 инвест-уикендов. За это время представлено 128 бизнес-идей с историями успешной реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 бизнес-проектов представят 23 декабря на десятом юбилейном «Инвест-уикенде» в Могилеве

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