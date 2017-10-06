Более 30 отечественных лекарств подешевели в аптеках Беларуси с начала 2017 года

Новости Беларуси. Их стоимость уменьшилась почти наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в списке на удешевление находятся еще около 80 препаратов. Причем некоторые из них уже поставляются по сниженным ценам. Как заверили в Минздраве, за несоблюдение рекомендуемых цен к аптечным сетям будут применяться строгие меры.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

В аптечной сети проводится переоценка стоимости. Новые поставки идут уже по сниженным ценам. Работа в данном направлении будет продолжена. Вообще, мы надеемся на понимание производителей лекарственных препаратов о том, что цены на рынке Республики Беларусь должны быть доступны.