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Более 200 автобусов будут перевозить почти 8000 детей в Витебской области

23.08.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Готовятся выйти на маршрут и школьные автобусы. К этому дню автопарк машин укомплектован, определены и схемы подвоза детей. Только в Витебской области 1 сентября в отдаленные населенные пункты отправятся десятки автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Леоненко за рулем уже 19 лет. В 2017 году он впервые будет возить школьников. И сразу на новом автобусе. Повышенная комфортность и безопасность. Техника оборудована проблесковыми маячками, звуковой и световой сигнализацией, трехточечными ремнями. Максимальная скорость движения – 60 километров в час. И пока не закроется дверь – машина не сдвинется с места.

Виктор Леоненко, водитель школьного автобуса:
Получили неделю назад. Сегодня ездили регистрировать в ГАИ. Будем готовить к техосмотру. К 1 сентября будет готов.

Новый автобус в Лиозненском районе определили для подвоза детей в Велишковскую среднюю школу. И это вторая машина. В этом учебном году здесь будут учиться 118 детей, ебольшинство из них живет в радиусе 20 километров.

В приемной семье Лидии Дорошенко – 6 школьников. Двое младших будут ходить в начальную школу в Ковалях, четверо – ездить за 17 километров в Велишковичи.

Артур Яневич, учащийся Велишковской средней школы:
Наш старший брат раньше ездил на рейсовом автобусе, а мы теперь будем на школьном ездить.

Расма Яневич, учащаяся Велишковской средней школы:
Я раньше ходила в эту школу, и было всего лишь 4 человека. И вот теперь я буду ездить на новом автобусе в школу другую, и у меня будет больше друзей.

Лидия Дорошенко, родитель-воспитатель:
Будем знать, что дети действительно доехали. Они сели в школе в автобус и приехали домой все вместе. И родители будут спокойнее. Считаю, что пассажиры рейсового автобуса будут свободнее себя чувствовать. Думаю, что это очень хорошо.

В Витебской области уже закупили 22 новых школьных автобуса. К 1 сентября их количество увеличится в полтора раза. И еще 15 появится до декабря.

В стране по количеству отдаленных деревень Витебская область – бесспорный лидер. Школьные автобусы забирают детей из 1300 населенных пунктов. По 20-30 человек, а порой, и по одному. Потому и машины закупаются, исходя их потребностей.

Если с обновлением автопарка в Витебской области проблем особо не возникает, то вопрос по платным дорогам остается актуальным по всей стране.

Андрей Ильюшкин, начальник хозяйственной группы отдела образования, спорта и туризма Лиозненского райисполкома:
Получается так, что определенное количество маршрутов проходит по платным дорогам. И так как школьные автобусы относятся к специальным видам транспорта, можно ли рассмотреть вопрос об освобождении за проезд по платным дорогам.

А тем временем, транспорт готовят к активным поездкам по региону. Более 200 автобусов в общей сложности будут перевозить почти 8000 детей. Среди них и воспитанники детских садов. Помогут с доставкой и сельскохозяйственные организации. Часть ребят обеспечат проездными. Важно, чтобы к первому звонку ученики сели за парты, а самые маленькие успели на зарядку и к завтраку.

Более 200 автобусов будут перевозить почти 8000 детей в Витебской области

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