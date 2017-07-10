Более 300 абитуриентов получили 100 баллов, 33 не сдали: в Беларуси закончилось ЦТ

Новости Беларуси. Централизованное тестирование в Беларуси 10 июля подошло к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний, резервный день абитуриенты проходили испытания по 10 предметам. Всего в 2017 году на ЦТ зарегистрировались более 90 тысяч человек. Не смогли его сдать 33 абитуриента. Основная причина – использование мобильных телефонов в аудитории.

Приемные комиссии в белорусских ВУЗах откроются уже в 12 июля.

Подача документов продлится по 17 июля.