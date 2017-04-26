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Более 4 тысяч человек пострадали из-за вспышки кори в Европе

26.04.2017 - 10:37

Вспышка кори в Европе. С начала 2017 года за медицинской помощью обратились более 4 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 14 странах, среди которых Болгария, Франция, Германия, Испания, Швейцария и другие. Наибольшее число случаев зафиксировано в Румынии и Италии. Есть случаи летальных исходов.

Вероятнее всего, к эпидемическому распространению заболевания привел низкий уровень иммунизации населения стран европейского региона. В настоящее время проводится ряд мероприятий по локализации ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4 тысяч человек пострадали из-за вспышки кори в Европе

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