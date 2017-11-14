﻿ Более 400 человек стали жертвами землетрясения в Иране | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 400 человек стали жертвами землетрясения в Иране

14.11.2017 - 09:33

Новости Беларуси. Число жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек. Количество пострадавших достигло 6000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. Под завалами разрушенных домов все еще могут находиться люди. По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря.

Турция направила в пострадавшие районы самолеты с гуманитарной помощью, а также заявила о готовности принять в своих больницах травмированных.

За ситуацией в пострадавших от стихии странах следит МИД Беларуси.

Более 400 человек стали жертвами землетрясения в Иране
Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья
Фото. Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья
Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья
Фото. Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья
Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья
Фото. Землетрясения в Иране: жертвами стали более 400 человек, еще 70 тысяч остались без жилья

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения
В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения
Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране
Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения
Количество жертв землетрясения в Иране и Ираке стремительно растет: МИД Беларуси следит за ситуацией
Количество жертв землетрясения в Иране и Ираке стремительно растет: МИД Беларуси следит за ситуацией
Землетрясение на границе Ирана и Ирака: погибли более 200 человек
Землетрясение на границе Ирана и Ирака: погибли более 200 человек
Фотофакт: землетрясение в Мексике 19 сентября
Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике
Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет
Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет
На Филиппинах землетрясение магнитудой 6,6: толчки ощущались в столице Маниле
На Филиппинах землетрясение магнитудой 6,6: толчки ощущались в столице Маниле
Все новости по теме Землетрясение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru