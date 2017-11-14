Более 400 человек стали жертвами землетрясения в Иране

Новости Беларуси. Число жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек. Количество пострадавших достигло 6000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. Под завалами разрушенных домов все еще могут находиться люди. По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья. Для них организуют палаточные лагеря.

Турция направила в пострадавшие районы самолеты с гуманитарной помощью, а также заявила о готовности принять в своих больницах травмированных.

За ситуацией в пострадавших от стихии странах следит МИД Беларуси.