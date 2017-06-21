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Более 400 переговоров: выставка Expo-Russia Belarus 2017 открылась в Минске

21.06.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Более 400 деловых переговоров планируется провести за время работы международной выставки Expo-Russia Belarus 2017. В Минске масштабный форум проходит во второй раз. Если в 2015 году стороны заключили более 60 контрактов, то в этом организаторы намерены превзойти результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозициях российских и белорусских компаний представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве, транспорте, медицине и фармакологии и в ряде других важных сфер.

Виталий Жук, начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Уже поступили заявки на проведение более 400 встреч, контактов с нашими российскими партнерами со стороны белорусских компаний. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты по своей работе более 50% организует деловых визитов и приемов с нашими партнерами с российской стороны. У нас заключено более 70 соглашений, и это живые рабочие соглашения, которые реализуются ежемесячно.

Международная промышленная выставка работает на протяжении трех дней. Среди участников – отечественные компании, а также более сотни предприятий из тридцати регионов России.

Более 400 переговоров: выставка Expo-Russia Belarus 2017 открылась в Минске

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