Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси после 9 августа
Новости Беларуси. Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси после 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом, заявил 15 октября генпрокурор Андрей Швед.
Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.
Еще один очень «модный» сегодня способ заявить о своей позиции – перекрыть движение общественному и личному транспорту.
Это кадр из видео, снятого утром на Горецкого.
Минчане уже устали стоять в пробках. Водитель одной из машин заставил уйти с дороги активистов.
Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на эффективную работу ОДКБ и развитие сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несложно было это все спрогнозировать, не имея даже какой-то оперативной информации. К сожалению, западные наши, как принято говорить мягко, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Приятного тут мало: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять и подумать, как жить дальше.
Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже, ты же помнишь, переживали всякое. У нас после очередных выборов всегда то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда было это влияние извне минимальное, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Я думаю, белорусы – люди умные, разберутся в этом плане.
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