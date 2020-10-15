Новости Беларуси. Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси после 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом, заявил 15 октября генпрокурор Андрей Швед.

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Еще один очень «модный» сегодня способ заявить о своей позиции – перекрыть движение общественному и личному транспорту.

Это кадр из видео, снятого утром на Горецкого.

Минчане уже устали стоять в пробках. Водитель одной из машин заставил уйти с дороги активистов.