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Более 5 млн тонн зерна намолочено в Беларуси

14.08.2017 - 09:38

Новости Беларуси. Белорусские аграрии убрали около 65% площадей. Сегодня вес каравая уже превысил отметку в 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, предполагаемый урожай хлеба в этом году – 8 миллионов тонн без учета кукурузы. Жатва подходит к концу в Брестской области – здесь убрано 90% площадей. А в закромах южного региона страны – свыше 1 миллиона тонн зерна.

Еще больше удалось убрать в Минской области – по намолоту регион в лидерах по стране. К миллионной отметке приближаются Гомельская и Гродненская области. К слову, в последней зафиксирован самый высокий показатель по урожайности – 44,3 центнера с гектара. С каждым днем все больше зерна заготавливается на севере страны. Уборочная в стране завершится уже на этой неделе.

Более 5 млн тонн зерна намолочено в Беларуси

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