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Более 50 белорусов 28 декабря получили государственные награды из рук Александра Лукашенко

28.12.2016 - 13:37

Новости Беларуси. Государство высоко ценит кропотливый труд и высокие достижения в любой сфере деятельности. Об этом Президент Беларуси заявил 28 декабря на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости.

Вручение государственных наград в канун Нового года – это уже добрая традиция. Среди награжденных – люди самых разных профессий, но их объединяет многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие государства. В нынешнем почетном списке более полусотни белорусов. Это военные, врачи, педагоги, аграрии, деятели культуры и спорта. Достижения этих людей позволяют стране развиваться и с надеждой смотреть в будущее. А высокие награды должны стать дополнительным стимулом для профессионального роста и покорения новых высот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это торжественное мероприятие не случайно проходит в канун Нового года, когда каждый из нас размышляет о том, чего удалось достичь, а что еще предстоит сделать. Наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности. Здесь присутствуют представители разных регионов страны, но всех вас объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Думаю, эти качества являются залогом успеха в любом начинании. Для нас очень важно, чтобы профессиональные знания и навыки человека всегда находили применение и приносили пользу стране и людям.
Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Пусть высокая оценка ваших заслуг принесет вам радость в канун этих замечательных праздников и станет стимулом для новых свершений в будущем. От всей души желаю вам, вашим родным, близким доброго здоровья, счастья и благополучия.    

Самое широкое представительство награжденных – белорусские спортсмены: победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. А также тренеры, приведшие наших атлетов к заветным победам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 белорусов 28 декабря получили государственные награды из рук Александра Лукашенко

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