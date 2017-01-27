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Более 50 работ, львы и городская ратуша: в Могилеве выбирают логотип к 750-летию города

27.01.2017 - 08:57

Новости Беларуси. В Могилеве выбирают логотип к празднованию юбилея города – в 2017 году он отпразднует 750-летие. В конкурсе представлено более полусотни работ. Наиболее часто в эскизах встречаются два могилевских символа – лев и городская ратуша. Буква «М» и цифра «750» также взяты за основу многих логотипов.

В ближайшее время состоится заседание конкурсной комиссии, в состав которой войдут представители городской власти, а также дизайнеры и архитекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Короткевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома:
Первая работа, которая пришла, – это семья рисовала. И родители, и дети, все принимали участие. Нарисовали семью львов, свою семью, скорее всего, передали. Вторые были уже такие компьютерные работы.

Результаты конкурса огласят в начале февраля. Авторов лучших работ наградят памятными призами, а эмблема-победитель станет официальным логотипом празднования юбилея Могилева.

В Могилеве выбирают логотип к празднованию юбилея города

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