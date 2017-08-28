Более 50 учителей с вопросами образования: в Национальной библиотеке 28 августа прошел большой педсовет

Новости Беларуси. Домашняя работа для педагогов. Большой столичный педсовет провели в Национальной библиотеке. Более полусотни учителей встретились с руководством Минска. Наметили план развития системы образования города и подвели итоги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более двухсот учащихся и 20 учителей стали лауреатами специального фонда Президента. Впрочем, пока остаются и нерешенные вопросы. В мегаполисе ощущается нехватка детских садов. Дефицит мест в них исчезнет в ближайшие три года.

Михаил Мирончик, председатель комитета образования Мингорисполкома:

Мы определились так, что те школы, которые работают в одну смену, у них есть возможность начать учебные занятия с 9.00. Те школы, которые занимаются в две смены, у них учебные занятия начнутся с 8.30. Если говорить в процентном соотношении, то это 40 к 60.

1 сентября столичные учреждения образования примут более 280 тысяч учащихся. В 2017 году в Минске построили 4 новые школы и 3 детских сада.