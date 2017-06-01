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Более 50 воспитанников Минского суворовского военного училища попрощались с родным учебным заведением

01.06.2017 - 09:17

Новости Беларуси. Последний звонок в погонах. Накануне более 50 воспитанников Минского суворовского военного училища попрощались с родным учебным заведением. Среди них лауреаты фестиваля армейской песни «Звезда», победили различных городских и республиканских Олимпиад. Большинство кадетов пополнят учебные аудитории армейской альма-матер и военные факультеты гражданских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кулеш, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Прыемна тое, што 95% выпускнікоў выбіраюць вышэйшыя навучальныя ўстановы профілю сілавых структур. Гэта значыць яны будуць ідці ва Узброенныя Сілы Рэспублікі Беларусь, будуць паступаць у Акадэмію Міністэрства ўнутранных спраў і Інстытут пагранічнай службы.

Тем временем в буквальном смысле вчерашним школьникам расслабляться пока рано – впереди еще выпускные экзамены. Первый из них стартует 1 июня. Испытания будут длиться до 10 июня. Тогда же выпускники на торжественных балах получат свои аттестаты об окончании школы.

Более 50 воспитанников Минского суворовского военного училища попрощались с родным учебным заведением

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Источник фото: instagram.com/krtsktanya/
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