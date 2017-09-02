новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси

02.09.2017 - 13:57

Новости Беларуси. Слова клятвы на верность родине. Традиционно учебный год для будущих офицеров начинается с принятия присяги. Более 500 курсантов Военной академии 11 сентября пополнили Вооруженные Силы Беларуси, среди которых, к слову, 11 девушек. Прежде чем надеть курсантские погоны, новобранцам пришлось пройти строгий отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году конкурс в военный вуз был три человека на место. Также будущие офицеры прошли месячный курс подготовки в воинских частях и учебных центрах, где изучили азы будущей профессии. 

Дарья Стасюк, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Все знают, что учиться в Военной академии нелегко, но потом будет намного проще, чем после гражданских вузов.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:
Вот эти ребята, которые сегодня прошли месячный курс начальной военной подготовки, который завершился так называемой обкаткой танками, поняли, что они попали туда, куда хотели. И сегодня для них действительно знаковое событие.  

Присягу курсанты военной академии принимают уже более 60 лет. Сегодня этот вуз входит в число крупнейших в стране. Здесь открыты 9 факультетов. Специалистов силового блока также готовят в 7 гражданских университетах Беларуси.

Более 500 курсантов Военной академии, в том числе 11 девушек, пополнили Вооруженные Силы Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка
1 сентября с обновлением: в День знаний своих учеников приняла новая школа в минском микрорайоне Домбровка
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: «Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование – это престижно и перспективно»
«С хорошим настроением, чтобы получать хорошие оценки»: эмоции и мысли тех, для кого 1 сентября – особенный день
«С хорошим настроением, чтобы получать хорошие оценки»: эмоции и мысли тех, для кого 1 сентября – особенный день
Нам есть, чем гордиться: в Кричеве на месте гимназии в аварийном состоянии построили современную школу
Нам есть, чем гордиться: в Кричеве на месте гимназии в аварийном состоянии построили современную школу
1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний
1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний
Главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной: Александр Лукашенко о белорусском электромобиле
Главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной: Александр Лукашенко о белорусском электромобиле
Для 110 тысяч белорусов 1 сентября начался школьный этап жизни, в Минской области – для 16 тысяч
Для 110 тысяч белорусов 1 сентября начался школьный этап жизни, в Минской области – для 16 тысяч
Четыре года и 3 млн рублей: в Старобине к 1 сентября открыли новый корпус начальной школы
Четыре года и 3 млн рублей: в Старобине к 1 сентября открыли новый корпус начальной школы
Все новости по теме Учебный год 2017/2018
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru