Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы
Новости Беларуси. Поделиться иммунитетом. Более 60 переболевших коронавирусом белорусов стали донорами иммунной плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переливание биоматериала с антителами к COVID-19 во всем мире используют в качестве экспериментального лечения.
Как «работают» антитела, узнавала Ксения Худолей.
То, что сейчас многие недобросовестные СМИ окрестили «панацеей» от коронавируса, здесь привыкли называть «экспериментальным лечением». Именно с такой целью в нашей стране развернулась работа по «антиковидным» донациям. Чтобы переливание плазмы переболевшего помогло справиться с вирусом другому пациенту, должны совпасть сразу несколько важных пунктов.
Те самые «антитела» или иммуноглобулины, которые образуются в крови переболевшего, разделяют на две группы. Антитела класса «M» организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию, их наличие говорит о том, что пациент активно борется с вирусом.
Чуть позже появляются антитела класса «G». Именно они обеспечивают основной иммунный ответ и остаются в крови переболевшего гораздо дольше. Насколько дольше – пока не знает никто. Но эффективность их использования для лечения больных коронавирусом мировое научное сообщество подтверждает.
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«Этот опыт не первый, но иммунную плазму я сдаю первый раз». История одного донора
Около 20 белорусов, которым ввели иммунную плазму, пошли на поправку. Почему не все? Повторимся: влияют многие факторы. Медики учитывают и состояние больного, и показатели здоровья донора. Важно, чтобы количество антител в плазме последнего было достаточно высоким, а организм реципиента (того, кому будут вводить плазму) смог принять эту дополнительную иммунную поддержку и уже самостоятельно продолжил бороться с вирусом.
Ксения Худолей, корреспондент:
Иммунную плазму экс-пациенты, переболевшие коронавирусом, сдают и в 6-й больнице Минска. Все исследования, необходимые для забора биоматериала, проводят прямо здесь, что значительно сокращает процесс по времени и – немаловажный момент – не требует дополнительной транспортировки плазмы.
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Оперная певица уехала в белорусскую деревню на самоизоляцию. Посмотрите, чем она занимается
Новости Беларуси. С оперных сцен Италии и Литвы – в белорусский огород. А из музыкальной элиты – в Instagram-блогеры. Оперная певица Маргарита Левчук заботы столичные променяла на деревенские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока ее интернет-персонаж «Баба Рита» собирает лайки, другие уже пакуют чемоданы по своим адресам малой родины.
Как белорусы, проводят время во время самоизоляции – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Вместо оркестра – птицы и шум ветра. Лесная акустика не хуже миланского «Ла-Скала». Репертуар – в духе чего попросит душа. А в лесу она все больше требует народного.
Пандемия застала оперную диву Маргариту Левчук на гастролях в Италии – там планировалось шесть больших постановок. Одну из последних отменили в связи с коронавирусом. Две недели на самоизоляции в городской квартире – и девушка рванула на свою малую родину.
Маргарита Левчук, оперная певица:
Потому что хочется домой, к родным. Хочется в свои края. Если сидеть где-то, то сидеть дома. Дома и родные стены лечат, и все протекает быстрее. Потому что в Минске в четырех стенах просто делать нечего. Одни сериалы и всё. А здесь и лес, и природа, и родители, и дом, и огород, и собаки, и кошки. Всё же какое-то разнообразие.
Более 30 отмененных выступлений в Беларуси, Украине, Литве и Италии. Рабочий график с командой перекроили, а точнее, перечеркнули на неопределенное время. Сельское уединение артистки проходит в родительском доме под Брестом. 30 кроликов и огород заполнили пустые графы в ежедневном расписании.
Маргарита Левчук:
Я однажды посадила морковку, и она взошла только в августе, наверное. Поэтому я сказала: «Папа, давай ты садишь, я полю».
Какие фотографии с необычными образами публикует Маргарита в соцсетях под псевдонимом «Баба Рита» – читайте далее.