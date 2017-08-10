Более 60 тысяч многодетных семей Беларуси получат единовременную матпомощь для подготовки к новому учебному году

Новости Беларуси. Помочь собрать в школу. Больше 60 тысяч многодетных семей в 2017 году получат единовременную материальную помощь для подготовки к новому учебному году. Такая поддержка семьям, воспитывающим троих и более детей, в нашей стране оказывается ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денежная выплата предусмотрена на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума. В 2017 году сумма составит около 60 рублей. Материальную помощь получат практически 155 тысяч учеников.