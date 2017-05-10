новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 650 тысяч человек в Беларуси приняли участие в праздновании Дня Победа, происшествий не зафиксировано

10.05.2017 - 16:23

Новости Беларуси. В праздновании Дня Победы приняли участие более 650 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к 9 Мая, прошли по всей стране. Традиционно этот праздник отмечают целыми семьями. А на время майских каникул в Беларусь приезжают сотни туристов.

Центром торжеств в столице стала площадь Победы, где состоялось возложение венков и цветов к обелиску. А уже вечером прошел большой концерт со световым 3D-шоу. В этот день правоохранители, медики и спасатели работали в усиленном режиме. Торжества прошли без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Личный состав органов внутренних дел традиционно переводился на усиленный вариант несения службы. Места проведения мероприятий и праздничных салютов брались под особый контроль сотрудниками милиции. В результате принятых мер чрезвычайных происшествий не допущено. Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены.

Торжества закончились ближе к полуночи традиционным праздничным салютом. За красочным шоу можно было наблюдать в разных районах Минска.

Более 650 тысяч человек в Беларуси приняли участие в праздновании Дня Победа, происшествий не зафиксировано

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы
Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы
«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и красочным салютом Минск отметил День Победы
«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы
Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске
Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске
Видеофакт: как в разных странах мира отметили победу во Второй мировой войне
Как в разных странах мира отметили победу во Второй мировой войне: видеофакт
Маскировал здания в Ленинграде, покорил Северный полюс, преподаёт в 93: «Простые вопросы» Михаилу Боброву
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru