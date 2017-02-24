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Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно

24.02.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Беларусь намерена ежегодно привлекать больше 700 миллионов долларов прямых китайских инвестиций. Такая амбициозная цель реальна: сейчас около сотни проектов в разных сферах находятся в разработке у представителей деловых кругов двух стран.

Немалая роль в привлечении бизнеса Поднебесной отводится регионам. Так, тесное сотрудничество налажено с 15 китайскими провинциями.

Однако центром притяжения иностранных компаний в страну сегодня является белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Здесь уже зарегистрировано 8 резидентов, еще 20 инновационных предприятий только готовятся ими стать. Ожидается, что они тоже принесут в Беларусь дополнительный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлап, заместитель начальника главного управления инвестиционного сотрудничества Министерства экономики Республики Беларусь:
По итогам статистики 2016 года мы преодолели психологический рубеж в 100 млн прямых китайских инвестиций. Но, к сожалению, это в целом показатель по стране. С учетом задачи в 700 млн это еще не тот объем, о котором мы можем говорить. Акцент делается на переход от кредитного сотрудничества на взаимные прямые инвестиции и расширение производственных потенциалов наших стран.

К слову, Беларусь одна из первых поддержала китайскую инициативу о создании экономического пояса Шелкового пути. Сегодня перспективы этого проекта обсуждали в Минске. На встрече собрались более 100 китаеведов, культурологов, историков, экономистов и педагогов из двух стран.

Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно

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