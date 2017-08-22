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Более 8 млн тонн зерна планируют убрать в Беларуси в 2017 году

22.08.2017 - 09:25

Новости Беларуси. Более 8 миллионов тонн зерна планируют убрать в 2017 году белорусские аграрии. При этом вес национального каравая превысит прошлогодний на 800 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, хлеборобам обработать осталось лишь несколько процентов пашней. Юг Беларуси – Брестская и Гомельская области – сообщили о полном окончании жатвы. В северном регионе, где уборочная кампания началась позже, зерновые сжаты на 60%. При необходимости в Витебскую область планируется направить дополнительную технику.

В целом, в закромах уже свыше 7 миллионов тонн хлеба. По оценке специалистов, собранного урожая будет достаточно для обеспечения государственного заказа по зерну, а также работы пивоваренной и спиртовой отрасли и животноводческого комплекса.

Более 8 млн тонн зерна планируют убрать в Беларуси в 2017 году

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