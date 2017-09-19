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Более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

19.09.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили уже более 80% потребителей, а модернизацию котельных должны завершить в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 сентября в Совете министров обсуждали ход подготовки к отопительному сезону. К началу года в стране оставалось 14 котельных с повышенным расходом топлива и электроэнергии. Модернизацию планируют завершить в ближайшие месяцы, остается лишь один проблемный объект в Могилевской области.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ. А это залог надежного, бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей.

Сегодня мы имеем чуть лучшие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, на 14 сентября получили паспорта готовности 80,2% потребителей. Год тому назад их было 71,2%.

76,5% готовности теплоисточников. Год назад было 62,5%.

Более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

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