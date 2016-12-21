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Более 80 работ из 30 стран: выставка современной европейской живописи открылась в Минске

21.12.2016 - 19:46

Новости Беларуси. От Лиссабона до Владивостока через искусство. В Минске 21 декабря открылась международная выставка современной европейской живописи. Более 80 работ художников из почти трех десятков стран мира.

В белорусскую столицу мастера кисти привезли свои самые лучшие картины. Совершенно разные по стилю и тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике в Королевстве Испания и Княжестве Монако по совместительству:
Гэтая выстава, калі мы гаворым пра беларускага гледача, дае унікальную магчымасць пазнаёміцца с сучасным выўленчым мастацтвам розных краін і розных народаў. Ніколі такая колькасць мастакоў не была прадстаўлена у сталіцы нашай радзімы. З іншага боку, запрашаючы нашых замежных гасцей, мы даем магчымасць паказаць Беларусь.

В Минске 21 декабря открылась международная выставка современной европейской живописи

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