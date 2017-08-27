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Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»

27.08.2017 - 13:54

Новости Беларуси. Песни у костра и обед из котелка. Молодежный фестиваль «Олимпия» проходит в эти дни на живописном берегу Ислочи. На спортивно-образовательный уик-энд съехались более 800 человек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Времени расслабляться было немного. Дни расписаны буквально по минутам. Семинары, мастер-классы, встречи с известными людьми и активный отдых. Команды соревновались в перетягивании каната, толкании гири, прошли соревнования по футболу, творческие и интеллектуальные конкурсы. В палаточном городке три дня провела и команда СТВ.

Александра Шкарупина, СТВ:
Конечно, участвуя в каждом конкурсе, очень хочется быть первым, лучшим. Мы очень стареемся. Я думаю, что у нас все получится.

27 августа фестиваль завершается. Но организаторы обещают: в 2018 году «Олимпия» вновь соберет друзей.

Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»

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