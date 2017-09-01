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Более четырех тысяч атлетов и 15 видов спорта: Беларусь заключила контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году

01.09.2017 - 20:42

Новости Беларуси. Беларусь 1 сентября заключила контракт на проведение II Европейских игр. Продажа билетов, спортивные арены, церемонии открытия и закрытия – все это согласовано в документе с международным комитетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами соревнования пройдут в 2019 году, и подготовка к ним уже идет полным ходом. Состязания примут 12 спортивных объектов Минска и столичной области.

Янез Кочианчич, исполняющий обязанности главы Европейского олимпийского комитета:
Мы очень гордимся, что подписали контракт на проведение II Европейских игр с городом Минском. Это логичное решение 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК, которая приняла любезное приглашение вашего Президента. Мы верим, что II Евроигры будут замечательным спортивным праздником, а Минск – толковым организатором.

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
ЕОК в благодарность за то, что Минск вызвался принять Игры, объявил, что это Игры – партнеры. И один из ключевых моментов – маркетинговая программа, где доходы по результатам маркетинговой программы будут делиться между партнерами – ЕОК и Республикой Беларусь.

Масштабный спортивный форум пройдет с 21 по 30 июня. В 2019 году свыше четырех тысяч атлетов разыграют почти двести комплектов медалей по 15 видам спорта. В некоторых дисциплинах борьба будет идти за олимпийские лицензии на игры в Токио.

Более четырех тысяч атлетов и 15 видов спорта: Беларусь заключила контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году

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