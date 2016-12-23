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Более двух тысяч детей со всей Беларуси примут участие в новогоднем празднике во Дворце Республики 23 декабря

23.12.2016 - 08:39

Новости Беларуси. Волшебный праздник для маленьких белорусов. 23 декабря во Дворце Республики пройдет главная елка страны. Праздник станет кульминацией новогодней благотворительной акции «Наши дети». В нем примут участие более двух тысяч мальчиков и девочек из всех регионов страны. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети сироты и ребята оставшиеся без попечения родителей. Будут приглашены и малыши из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более двух тысяч детей со всей Беларуси примут участие в новогоднем празднике во Дворце Республики 23 декабря

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