новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Более полутонны «травки» сожгли в Солигорском районе

19.06.2017 - 17:53

Новости Беларуси. Операция «Мак» принесла первый крупный «урожай». 2 гектара конопли уничтожили правоохранители в Солигорском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконные посевы были обнаружены около деревни Саковичи,

неподалеку от молочно-товарной фермы.

Более полутонны «травки» горели огнем. Управление внутренних дел Миноблисполкома предупреждает: сейчас на территории области проходит спецоперация «Мак». Ее цель – выявление незаконных посевов наркосодержащих растений. Их хозяев найдут и накажут, а дурман – уничтожат.

Более полутонны «травки» сожгли в Солигорском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Партия метамфетамина из почти 300 доз изъята дома у жителя Могилева
Партия метамфетамина из почти 300 доз изъята дома у жителя Могилева
В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона
В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона
«Я сделал глупость, думал, что закончится иначе»: как борются с наркотиками пациенты, врачи и спецслужбы
«Я сделал глупость, думал, что закончится иначе»: как борются с наркотиками пациенты, врачи и спецслужбы
Видеофакт: наркоторговца из Гродно задержали прямо на трассе
Видеофакт: наркоторговца из Гродно задержали прямо на трассе
Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств
Правоохранительные органы усилят контроль за подростками, которые были замечены в употреблении наркотических средств
Полиция Австралии задержала партию наркотиков на 680 млн долларов
Полиция Австралии задержала партию наркотиков на 680 млн долларов
До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша
До 13 лет лишения свободы грозит жителю Гродно за попытку провоза через границу 178 брикетов гашиша
Видеофакт: в одном из ТЦ Минска 300 школьников устроили флешмоб против наркотиков
Видеофакт: в одном из ТЦ Минска 300 школьников устроили флешмоб против наркотиков
Все новости по теме Наркотики
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru