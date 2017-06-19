Более полутонны «травки» сожгли в Солигорском районе

Новости Беларуси. Операция «Мак» принесла первый крупный «урожай». 2 гектара конопли уничтожили правоохранители в Солигорском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконные посевы были обнаружены около деревни Саковичи,

неподалеку от молочно-товарной фермы.

Более полутонны «травки» горели огнем. Управление внутренних дел Миноблисполкома предупреждает: сейчас на территории области проходит спецоперация «Мак». Ее цель – выявление незаконных посевов наркосодержащих растений. Их хозяев найдут и накажут, а дурман – уничтожат.