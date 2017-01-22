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Более шести тысяч новых рабочих мест планируется создать в Брестской области в 2017 году

22.01.2017 - 13:24

Новости Беларуси. В Брестской области планируется создать более шести тысяч новых рабочих мест. Такие планы на 2017 год озвучили в облисполкоме. Приоритет будет отдан развитию производств, использующих местное сырье. Получит поддержку и предпринимательская инициатива. На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия, продукция которых уникальна для Беларуси и востребована за рубежом.

К слову, в 2016 году Брестская область открыла рынки десяти новых стран в разных уголках планеты. Растет экспорт и в сопредельные государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
В Польше много своих деревообрабатывающих предприятий, но мы туда сегодня значительно увеличили поставки продукции. Почему? Потому что мы не просто поставляем сырье, а мы уже стараемся и поставлена линия для того, чтобы заготовку делать.

В 2017 году особое внимание в регионе уделят системе распределения земельных участков. Прежде всего они должны использоваться рационально. Продолжится практика вовлечения в хозяйственный оборот пустующих и неиспользуемых зданий.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома

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