новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Болел несколько дней, зарплата в 2 раза меньше: как в Беларуси рассчитывают выплаты по больничному?

26.05.2017 - 20:56

Новости Беларуси. В каком размере оплачивают разные периоды временной нетрудоспособности, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Первые 12 календарных дней оплачивается 80% от среднедневного заработка данного гражданина.

Начиная с 13-го дня, уже оплата будет 100% среднедневного заработка

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
И, кроме того, 100% всегда оплачивается больничный лист с 1-го дня  участникам ликвидации Чернобыльской аварии, донорам. И, кроме того, если причиной травмы или болезни определено состояние алкогольного или наркотического опьянения, то первые 6 дней лист нетрудоспособности не оплачивается вовсе. 

Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают: «Открытый разговор»
Закрыть больничный по телефону и не ходить к врачу 7 дней: как выдают бюллетени в разных странах
Знобит, в горле першит, но температуры нет: выдаст ли врач больничный?
Отлежался дома и вернулся к работе: разрешат ли в Беларуси лечиться без больничного 3 дня в год?
Могут ли белоруса уволить из-за постоянных больничных?
Как долго можно сидеть на больничном в Беларуси?
Побыть с малышом всей семьёй: в Польше и Исландии папам новорождённых дают оплачиваемые отпуска
Может ли мама оформить декретный отпуск на одного ребёнка, а папа – на второго?
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru