новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов

10.10.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Более 300 белорусов представят нашу страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Витебскую делегацию провожали на форум 10 октября. Развитие предпринимательства, науки и техники, поддержка мира и образования – это далеко не все вопросы, по которым готовы высказаться молодежные лидеры региона. Всего в фестивале, который состоится в Сочи, примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.

Дмитрий Куксо, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
Сегодня я узнал площадку, на которой буду работать. Это производство новых знаний, новых технологий. 

Юлия Адамович, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь. Конечно, это очень здорово. Я надеюсь, я даже уверена, что мы получим огромное количество положительных эмоций.

Сергей Адамович, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
В то же время это большая ответственность представлять свою страну. Я думаю, нам понравится и мы это запомним на всю жизнь.

Виктор Глушин, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
В нашей делегации есть победители республиканских конкурсов «Властелин села», «Студент года», «Королева весна», представители направления «100 идей для Беларуси» и еще много интересных и талантливых ребят.

В Сочи представят нашу систему образования и то, как мы умеем организовывать спортивные соревнования. Напомню, в 2019 году в Беларуси пройдут Евроигры, еще через два года Минск вместе с Ригой примут Чемпионат мира по хоккею.

«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Международный Кубок по воздухоплаванию впервые состоится в Беларуси
Более 800 участников из Беларуси и стремление команды СТВ покорить пьедестал: на берегу Ислочи прошел фестиваль «Олимпия»
Более 800 участников из Беларуси и стремление команды СТВ покорить пьедестал: на берегу Ислочи прошел фестиваль «Олимпия»
Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»
Более 800 человек со всех регионов Беларуси съехались на берег Ислочи на молодежный фестиваль «Олимпия»
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдёт в Сочи
Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи
Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи
Фестиваль авиационного спорта #Пронебо пройдёт в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
Все новости по теме Молодежные фестивали
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru