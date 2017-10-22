новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Большая потребность в профессиональных кадрах»: как выбирали сотрудников для индустриального парка «Великий камень»

22.10.2017 - 17:21

Новости Беларуси. Кадровый персонал для компаний «Великого камня» выбирали в индустриальном парке 22 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для потенциальных сотрудников крупных белорусских и китайских кампаний был организован специальный конкурс на лучший перевод. Желание продемонстрировать собственные навыки, а в перспективе и трудоустроиться, проявили более 50 молодых специалистов. На протяжении 2 дней они сдавали письменные тесты, аудирование и устный перевод. Оценивало соискателей профессиональное жюри.

Анна Алюшина:
Сложнее всего – это самый последний этап – синхронный перевод, то есть перевод с отставанием примерно в 3 секунды от говорящего.

Чэнь Сяо:
На русском языке самое сложное для китайцев – это грамматика. Потому что в русском языке одно слово может иметь очень много изменений.

Сюй Баомин, заместитель директора по экономическим вопросам компании по развитию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
«Великий камень» – это жемчужина и образец двустороннего сотрудничества в рамках экономического пояса «Шелковый путь». Резидентами парка уже являются 20 компаний. Планируется, что до конца года это число вырастет до 23 или 24. Поэтому есть большая потребность в профессиональных кадрах, которые могли бы обеспечивать качественную коммуникацию.

Победителей определяют в 2 категориях: студенты и профессионалы. Лучшие пройдут стажировку в управляющей компании и на предприятиях-резидентах.

«Большая потребность в профессиональных кадрах»: сотрудников для китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» выбирали 22 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Безусловно, это очень сложный язык»: школ с изучением китайского языка станет больше в Беларуси
«Безусловно, это очень сложный язык»: школ с изучением китайского языка станет больше в Беларуси
Си Цзиньпин: «Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы»
Си Цзиньпин: «Мы должны отказаться от менталитета холодной войны и политики силы»
Александр Лукашенко пригласил председателя КНР посетить Беларусь в 2018 году
Александр Лукашенко пригласил председателя КНР посетить Беларусь в 2018 году
Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском
Я и мои коллеги впервые посетили Минск: китайские авторы приехали на презентацию своих книг, изданных на белорусском
Китайским туристам разрешат 30-дневный безвизовый въезд в Беларусь
Китайским туристам разрешат 30-дневный безвизовый въезд в Беларусь
Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске
Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске
Беларусь и Китай будут совместно производить двигатели в индустриальном парке «Великий камень»
Беларусь и Китай будут совместно производить двигатели в индустриальном парке «Великий камень»
Вышел сборник белорусских пословиц и поговорок на китайском языке
Вышел сборник белорусских пословиц и поговорок на китайском языке
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru