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Больше 10 км по бездорожью на тракторах МТЗ: уникальная гонка «Париж-Мосар» прошла в Витебской области

29.01.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Ралли «Париж-Мосар». Гонки на самых мощных отечественных серийных тракторах устроили в Витебской области. Сражались за победу в двух этапах. В первом участвовали машины, которые только сошли с конвейера. Во втором – уже год отработавшие на полях. Известные далеко за пределами Беларуси тракторы не подвели и в этот раз.

Два белоруса – хозяин и его трактор – за год уже, считай, сроднились. Олег Бесецкий гордится своим товарищем и готов знакомить с ним всех, кому интересен отечественный автопром.

Олег Бесецкий, тракторист-машинист:
В работе нужно качество, во-первых, в обработке земель. А здесь, на ралли, в принципе, да, скорость и мастерство.

Стартует первое в стране тракторное ралли в белорусском Париже Поставского района. А завершится в Глубокском Мосаре. Если неправильно в названии конечного пункта поставить ударение, то получится название ралии «Париж-Мосар». Согласитесь, весьма созвучное со знаменитым «Париж-Дакар».

12 километров по бездорожью на самых мощных отечественных серийных тракторах. Такую битву гигантов жители Парижа, Мосара и всей страны запомнят надолго.

Андрей Матвеев, победитель ралли «Париж-Мосар»:
Ощущение – как будто километров 20 пробежал пешком, а проехал на тракторе 10 километров.

Вне зачета – мотоциклы и квадрациклы. Настя всего три года на байке. Но сегодня именно ей доверили ответственную миссию – протестировать новый отечественный мотоцикл.

Анастасия Ленева, мотоциклист-путешественник:
Таких в Беларуси пока нет. Он только один. И мне его дали проехать и посмотреть на его ходовые качества, чтобы потом внести какие-то совершенствования в модель.

Среди гостей – именитые гонщики. Белорусские участники ралли-рейда «Дакар» – в числе постоянных лидеров всемирно известного марафона. И угнаться за отечественным МАЗом мало кому удается.

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар-2017»:
Мы здесь, чтобы поддержать начинания наших коллег, и хотелось бы, чтобы им тоже удалось на мировой спортивной арене доказать, что наша техника и там лучшая. А то, что наши тракторы в обычной жизни одни из лучших, это уже давным-давно доказано.

А еще продемонстрировали зрителям, насколько мощной может быть модель отечественной мысли.

Ралли «Париж-Мосар», уверяют организаторы, обязательно станет традицией. А ближайшая гонка намечена на конец августа. Правда, пройдет она в России и уже на других новинках отечественного автопрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 10 км по бездорожью на тракторах МТЗ: уникальная гонка «Париж-Мосар» прошла в Витебской области

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