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Больше 100 тысяч единиц семян овощей пытался незаконно перевезти из Нидерландов в Беларусь житель Волынской области

01.02.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Крупная партия элитных семян из Нидерландов так и не добралась до белорусских полей. Незаконно провезти через границу сельхозпродукцию попытался житель Волынской области, но попался прямо в пункте таможенного оформления в Столинском районе.

В ходе досмотра инспекторы среди личных вещей нарушителя обнаружили больше 100 тысяч единиц семян томата, огурцов и кабачков. Производителем контрабандного товара является один из мировых лидеров агробизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, главный инспектор Брестской таможни:
По предварительной оценке, стоимость товара составила около 20 тысяч белорусских рублей. В связи с недекларированием семена изъяты до решения суда.

Норма же беспошлинного ввоза в случае пересечения границы чаще одного раза в три месяц составляет 300 евро. Эта незадекларированная партия семян оказалась самой крупной для Брестской таможни за последние несколько лет. Нарушителю грозит штраф.

Больше 100 тысяч единиц семян овощей пытался незаконно перевезти из Нидерландов в Беларусь житель Волынской области

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Источник фото: mf.gov.pl/sluzba-celna
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