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Больше электроники, камеры заднего вида: какие комбайны работают на полях в хозяйстве «Александрийское»

18.08.2017 - 10:24

Новости Беларуси. В хозяйстве «Александрийское» уже убрано почти 70% площадей зерновых. В этой уборочной на полях работают три самых современных белорусских комбайна – новинка «Гомсельмаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти машины по производительности и комфорту не уступает лучшим мировым образцам.

Юрий Пограничный, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:
Этот комбайн последнего выпуска, он отличается от своих предшественников тем, что у него высокая производительность, он предназначен для уборки хлебов не меньше 50 ц. Больше электроники здесь, больше облегчения для механизатора. Уже не надо бегать с ключом, что-то регулировать. Все это делается из кабины. Здесь кондиционер, сиденья мягкие, полы хорошие. Все удобства. Камеры заднего вида есть.

Больше электроники, камеры заднего вида: какие комбайны работают на полях в хозяйстве «Александрийское»

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