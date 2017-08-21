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Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор

21.08.2017 - 20:33

Новости Беларуси. Учебный год с новыми увлечениями. Столичный дворец детей и молодежи открыл очередной набор. Мастер-классы, презентации и консультации педагогов помогли родителям найти для своих детей интересное занятие: хореография, вокал, спорт, изобразительное искусство и интеллектуальное развитие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особым спросом у подростков пользуется отдел технического творчества. Здесь в 2017 году открылась школа программирования.

Алевтина Урбан, заведующий отделом технического творчества и спорта Минского государственного дворца детей и молодежи:
На базе конструкторов «Лего» робототехника к концу года, наверное, становится скучна. Поэтому мы решили добавить такие дисциплины, как технический английский, нейропилотирование, управление беспилотными летательными аппаратами. Обязательные занятия по командообразованию, по медиации.

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
У нас расширился перечень кружков в области интеллектуального развития детей. Как дошкольного возраста, так и старшего. К примеру, в области экономики. Гораздо большее количество кружков откроется с 1 октября на базе Академии наук.

Сегодня во Дворце занимаются более 8 тысяч школьников и молодых людей. Большую часть кружков можно посещать бесплатно. А средняя цена на платные занятия осталась прежней. Запись на этот учебный год продлится до 10 сентября.

Больше кружков для интеллектуального развития: Минский дворец детей и молодежи открыл очередной набор

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