Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы

Во время зимних Игр в Пхенчхане белорусы будут больше всего следить за биатлоном, хоккеем и фигурным катанием. К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов об Олимпиаде.

Наибольший интерес у белорусов на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более востребован по сравнению с фигурным катанием.

Меньше всего белорусы интересуются лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом.



Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Больше всего на Олимпиаде белорусы рассчитывают на успех Дарьи Домрачевой. На втором месте – партнер Дарьи по команде Надежда Скардино, которая в январе выиграла малый Хрустальный глобус Кубка мира. Третье место занимает Ирина Кривко, которая финишировала второй в масс-старте во французском Анси.

В Беларуси будут следить за выступлениями и других биатлонистов, в том числе Максима Воробья и Динары Алимбековой. Не будет обделен вниманием и олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир.



Фото: instagram.com/dinarochka.a.

Топ-3 самых популярных дисциплин у белорусов на предстоящей Олимпиаде

1. Биатлон

2. Хоккей

3. Фигурное катание

Топ-3 самых дисциплин, за которыми белорусы будут следить меньше всего

1. Сноубординг

2. Санный спорт

3. Лыжное двоеборье

Топ-5 популярных спортсменов белорусской сборной на Олимпиаде

1. Дарья Домрачева

2. Надежда Скардино

3. Ирина Кривко

4. Максим Воробей

5. Динара Алимбекова