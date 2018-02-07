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Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы

07.02.2018 - 11:53

Во время зимних Игр в Пхенчхане белорусы будут больше всего следить за биатлоном, хоккеем и фигурным катанием.  К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов об Олимпиаде.

Наибольший интерес у белорусов на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более востребован по сравнению с фигурным катанием.

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Меньше всего белорусы интересуются лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом. 


Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official

Больше всего на Олимпиаде белорусы рассчитывают на успех Дарьи Домрачевой. На втором месте – партнер Дарьи по команде Надежда Скардино, которая в январе выиграла малый Хрустальный глобус Кубка мира. Третье место занимает Ирина Кривко, которая финишировала второй в масс-старте во французском Анси.

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В Беларуси будут следить за выступлениями и других биатлонистов, в том числе Максима Воробья и Динары Алимбековой. Не будет обделен вниманием и олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир. 


Фото: instagram.com/dinarochka.a. 

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Топ-3 самых популярных дисциплин у белорусов на предстоящей Олимпиаде

1. Биатлон
2. Хоккей
3. Фигурное катание

Топ-3 самых дисциплин, за которыми белорусы будут следить меньше всего

1. Сноубординг
2. Санный спорт
3. Лыжное двоеборье

Топ-5 популярных спортсменов белорусской сборной на Олимпиаде

1. Дарья Домрачева
2. Надежда Скардино
3. Ирина Кривко
4. Максим Воробей
5. Динара Алимбекова

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Дарья Домрачева. Фото: IBU TV

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