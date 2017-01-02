новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Большие выходные в апреле, мае и ноябре: правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней

02.01.2017 - 13:17

Новости Беларуси. Без чудес в эти дни действительно никак. Для того, чтобы ими насладится, у белорусов 2 января дополнительный выходной. Рабочий день перенесен на 21 число.

Большие выходные будут в нашей стране в 2017 году также в апреле, мае и ноябре. Весной два выходных будут предшествовать Радунице. По такой же схеме переносятся рабочие в мае, в канун Дня Победы. Продолжительными будут и ноябрьские праздники в честь дня Октябрьской революции.

Правительство Беларуси окончательно утвердило такой график переноса рабочих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие выходные в апреле, мае и ноябре: правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Деньги заплатил, бумаги подписал, но не трудоустроили: как агентства наживаются на безработных
Алла Мытник, предприниматель
Почему в современном мире карьерист уже не объект для сатиры и как люди «делают» себя сами
Совет министров Республики Беларусь
Почти 55 тысяч рабочих мест создано в Беларуси за 9 месяцев 2016 года
Газета с объявлениями
Новая редакция Закона о занятости в Беларуси: что изменилось для работников, нанимателей и безработных
Новая редакция закона о занятости населения Беларуси вступает в силу 24 октября
Новая редакция закона о занятости населения Беларуси вступает в силу 24 октября
Ищем работу: новые вакансии в торговле и IT-технологиях
Ищем работу: в Минске открылись новые вакансии в торговле и IT-технологиях
Белорусские программисты рассказали, почему не уезжают на Запад
Мы вместе: в Бресте наградили трудовые династии с более чем вековым стажем
Мы вместе: в Бресте наградили трудовые династии с более чем вековым стажем
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru