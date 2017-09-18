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«Большинство людей нужно лечить по-другому»: насколько эффективно кодирование от алкоголизма?

18.09.2017 - 19:14

Новости Беларуси. Стоит ли кодироваться от алкоголизма, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Я дипломатично расскажу об этом. Что такое кодирование? Чисто слово такое пришло – у меня такая теория, наверное, но, я думаю, что согласно будет большинство  – кодирование относится к информатике, термин. Кодировать можно информацию. Кодировать человека? Мне как-то это странно слышать, в принципе.  По сути, кодирование – это сеанс психотерапии, но сеанс в таком, жёстком, режиме и, в основном, однократный. Я очень редко слышу, чтобы кодирование проводили в несколько сеансов. Скорее всего, если так делается, то первые сеансы носят предварительный, подготовительный характер. А само кодирование проводится за один сеанс. Человеку внушается – в императивном, приказном порядке, с разными словесными формулами – что пить нельзя или он с этого момента ведёт только трезвый образ жизни, или ещё что-то такое. Как я к этому отношусь?

Это имеет право на существование, но для очень ограниченного количества людей.

Кодирование имеет эффект у тех, кто внушаем, поддаётся императивным психотерапевтическим сеансам. И, во-вторых, те, которые, кроме того, что внушаемы, ещё и верят в личность кодировщика, в личность этого специалиста. К сожалению, по моим наблюдениям, наверное, всё-таки, меньшая часть людей одновременно – внушаема и верит в личность конкретного специалиста. Поэтому, когда перед человеком стоит выбор: идти или не идти – он должен опираться, на мой взгляд, на эти два пункта, на два этих критерия. Что касается, чисто технологически – к психотерапевту надо ходить, в сумме, годами, а не на один сеанс, или на 2-3, с учётом подготовительных. Годами. Поэтому, на мой взгляд, большинство людей нужно лечить по-другому. 

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