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Большой балет в Минске: международный фестиваль звезд танцевального искусства стартовал 12 июня

12.06.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Балетное лето в Большом. В Минске проходит четвертый международный фестиваль звезд танцевального искусства. На главной музыкальной сцене страны партии исполняют артисты из Украины, Грузии, России, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на сцене театра оперы и балета выступит коллектив из Казахстана с постановкой, созданной на основе музыки Эдит Пиаф. А уже этим вечером зрители увидят самое знаменитое представление в мире «Лебединое озеро» в исполнении балерины тбилисского театра Нино Самадашвили и заслуженного артиста России Игоря Колбы.

Нино Самадашвили, ведущая солистка государственного балета Грузии:
Я очень волнуюсь, потому что «Лебединое озеро» – это для сменяя самый трудный балет. Это чистая классика. Чистая и в руках, и в ногах. «Лебединое озеро» – это все руки. Поэтому нужно очень аккуратно.

Завершится летний фестиваль гала-концертом 18 июня. Театралов ждет много сюрпризов от звезд мирового балета. Например, в образе белого лебедя выступит наша прима-балерина Большого Ольга Гайко.

Большой балет в Минске: международный фестиваль звезд танцевального искусства стартовал 12 июня

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