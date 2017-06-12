Большой балет в Минске: международный фестиваль звезд танцевального искусства стартовал 12 июня

Новости Беларуси. Балетное лето в Большом. В Минске проходит четвертый международный фестиваль звезд танцевального искусства. На главной музыкальной сцене страны партии исполняют артисты из Украины, Грузии, России, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые на сцене театра оперы и балета выступит коллектив из Казахстана с постановкой, созданной на основе музыки Эдит Пиаф. А уже этим вечером зрители увидят самое знаменитое представление в мире «Лебединое озеро» в исполнении балерины тбилисского театра Нино Самадашвили и заслуженного артиста России Игоря Колбы.

Нино Самадашвили, ведущая солистка государственного балета Грузии:

Я очень волнуюсь, потому что «Лебединое озеро» – это для сменяя самый трудный балет. Это чистая классика. Чистая и в руках, и в ногах. «Лебединое озеро» – это все руки. Поэтому нужно очень аккуратно.

Завершится летний фестиваль гала-концертом 18 июня. Театралов ждет много сюрпризов от звезд мирового балета. Например, в образе белого лебедя выступит наша прима-балерина Большого Ольга Гайко.